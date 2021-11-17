У побережья Сицилии заметили гигантский водяной смерч (фото, видео)
Устрашающий вихрь достиг берега.
Устрашающий вихрь достиг берега.
Жители города Селинунт на Сицилии заметили у побережья гигантский водяной смерч.
Он появился утром 16 ноября и подошёл вплотную к берегу. Смерч поднял в воздух мусор и песок, но серьезного ущерба не нанес, вскоре рассеявшись. Очевидцы массово делятся фотографиями и видео устрашающего природного явления в соцсетях.
Водяные смерчи образуются над поверхностью большого водоёма и соединены с кучевым облаком. По своей природе они подобны обычным смерчам. Водяные смерчи могут образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще всего они встречаются в тропических широтах. Такие вихри существуют недолго и исчезают через 15−30 минут после появления.
Анна Лысенко
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