Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 ноябряМеждународный день студентов, открытие Суэцкого канала для судоходства, "бархатная революция" в Чехословакии и другие события этого дня
Фоторепортажи
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
15Названы победители The Comedy Wildlife Photography Awards
17:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

У побережья Сицилии заметили гигантский водяной смерч (фото, видео)

Устрашающий вихрь достиг берега.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Во время загрузки произошла ошибка.

Жители города Селинунт на Сицилии заметили у побережья гигантский водяной смерч.

Он появился утром 16 ноября и подошёл вплотную к берегу. Смерч поднял в воздух мусор и песок, но серьезного ущерба не нанес, вскоре рассеявшись. Очевидцы массово делятся фотографиями и видео устрашающего природного явления в соцсетях.

Водяные смерчи образуются над поверхностью большого водоёма и соединены с кучевым облаком. По своей природе они подобны обычным смерчам. Водяные смерчи могут образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще всего они встречаются в тропических широтах. Такие вихри существуют недолго и исчезают через 15−30 минут после появления.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о стихии

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»