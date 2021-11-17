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18:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Якутском «выстроились» световые столбы

Редкое и красивое природное явление.

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Над микрорайоном Марха в Якутске появился целый световой лес. Так называют редкое природное явление, когда большое количество световых столбов расположено близко друг к другу, как деревья в лесу.

Световые столбы появились в частном секторе над небольшими домами и тянулись в небо от городских фонарей.

Световые столбы — это редкое и красивое оптическое явление, которые наблюдают при определённых погодных условиях. Взвешенные в атмосфере кристаллы плоской формы отражают свет от фонарей, солнца или других источников света под необычным углом.

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