Вильфанд рассказал о «нерадостной» погоде в Европейской России

«В субботу жителей центра европейской территории России ждет нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем повысится до плюс 2−4 градусов. Ветер будет западным и северо-западным… Заметное похолодание прогнозируют в понедельник», — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что такую погоду обеспечит глубокий циклон. Барическое образование будет оказывать самое большое влияние на центр европейской части России, то также на Северо-Запад и Черноземье.
По прогнозам синоптиков, температура в понедельник ночью понизится до отрицательных значений, во вторник они будут наблюдаться и днем.
«Такая некомфортная погода прогнозируется в Нечерноземье и Черноземных областях (в Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях). Снег, мокрый снег, ветер 15−20 метров в секунду. Люди будут ощущать этот дискомфорт, и ощущать, что температура даже ниже, чем есть на самом деле», — добавил Вильфанд.