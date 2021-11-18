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02:35 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд рассказал о «нерадостной» погоде в Европейской России

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Некомфортная погода будет наблюдаться в центре Европейской России в субботу, к понедельнику днем похолодает до отрицательных отметок, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.

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Источник: © РИА Новости

«В субботу жителей центра европейской территории России ждет нерадостная погода: низкая облачность, заметные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем повысится до плюс 2−4 градусов. Ветер будет западным и северо-западным… Заметное похолодание прогнозируют в понедельник», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такую погоду обеспечит глубокий циклон. Барическое образование будет оказывать самое большое влияние на центр европейской части России, то также на Северо-Запад и Черноземье.

По прогнозам синоптиков, температура в понедельник ночью понизится до отрицательных значений, во вторник они будут наблюдаться и днем.

«Такая некомфортная погода прогнозируется в Нечерноземье и Черноземных областях (в Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой областях). Снег, мокрый снег, ветер 15−20 метров в секунду. Люди будут ощущать этот дискомфорт, и ощущать, что температура даже ниже, чем есть на самом деле», — добавил Вильфанд.

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