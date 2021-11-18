Гигантский метеор напугал жителей России (видео)

17 ноября жители Татарстана, Удмуртии и Башкирии наблюдали в ночном небе впечатляющее зрелище — падающий метеор. Небесное тело было довольно большое, оно светилось синим цветом и оставляло за собой яркий «хвост».
Судя по видео, опубликованным в соцсетях очевидцами, космический объект их изрядно напугал, однако, по словам специалистов, никакой опасности он не представлял и сгорел в атмосфере Земли.
По данным Московского планетария, с 17 на 18 ноября как раз был пик метеорного потока Леониды, когда в небе можно было наблюдать около 15 метеоров в час в зените. Специалисты уточнили, что Леониды — очень яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 километров в час.
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