В Челябинской области начал расти ледяной «фонтан»
Скоро его высота достигнет 16 метров.
Скоро его высота достигнет 16 метров.
На территории национального парка «Зюраткуль» в Челябинской области начал замерзать природный ледяной «фонтан». Его высота уже достигла метра, сообщают очевидцы.
Источник в нацпарке бьёт из-под земли круглый год, но зимой вокруг струи воды замерзает ледяной столб ярко-голубого цвета. Каждый год он приобретает новую форму в зависимости от погодных условий. В пик зимних морозов «фонтан» достигает 16 метров в высоту.
Необычный источник появился на Южном Урале в 1976 году. В ходе разведки геологи пробурили на этом месте скважину в поисках железной руды. Природных ископаемых они не нашли, но скважина дошла до водоносного слоя, и вода хлынула вверх.
Специалисты ставили в этом месте заглушку, чтобы остановить поток, но ее быстро выбило под сильным напором. В результате «фонтан» в этом месте бьет из-под земли уже 45 лет. Посмотреть на него приезжают туристы со всей страны.
Анна Лысенко
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