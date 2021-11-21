#storm #hurricane Sandstorm over Egypt - Giza pic.twitter.com/Cxpp2orqZc— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 20, 2021
Египет накрыла сильнейшая пыльная буря (видео)
Устрашающие кадры из ряда регионов страны.
Устрашающие кадры из ряда регионов страны.
Сильная пыльная буря прокатилась по ряду регионов Египта в субботу вечером. Местные власти подсчитывают нанесенный ущерб, а очевидцы делятся в соцсетях устрашающими кадрами стихии.
Буря полностью накрыла Гизу — пригород Каира. В городе было остановлено движение, а премьер-министр страны Мустафа Мадбули отменил важную пресс-конференцию и другие запланированные мероприятия.
Сильно пострадала от стихии мухафаза Эль-Файюм. В городе Тамия повалены столбы электропередач, многие дороги закрыты.
Пыльные бури совпали со штормовой погодой в других регионах Египта. Синоптики предупреждают жителей страны о сильных грозах и ливнях.
Анна Лысенко
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