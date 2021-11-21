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21 ноября, источник: © РИА Новости

В Центральной России ожидаются морозные ночи

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В первой половине следующей недели Центральную Россию ожидают морозные ночи — до минус десяти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: © РИА Новости

По его словам, метеорологическая зима «продолжает пробуксовывать, однако в начале предстоящей недели она все-таки сделает полшага вперед».

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«Снежный циклон североатлантического происхождения с центром над Средним Уралом развернется своей тыловой частью, и в регион вслед за холодным атмосферным фронтом хлынет полярный воздух, волна которого в ближайшие сутки-двое докатится до междуречья Волги и Дона», — сказал он.

В результате температурный фон окажется на один-два градуса ниже климатической нормы. Так, в ночь на понедельник ударят заморозки, кое-где пройдет небольшой снег, образуется слабая гололедица. В дневные часы обозначится обратный суточный ход температуры: несмотря на выглянувшее из-за туч солнце и минимальную вероятность осадков, она продолжит понижаться до минус пяти.

«Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самой морозной в текущем сезоне. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус пяти-десяти, днем всего минус один-шесть. В ночь на среду будет также морозно — минус пять-десять и без осадков», — рассказал он.

При этом в среду около полудня на Русскую равнину придет «теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики».

«Столбики термометров устремятся к нулевой высоте, небосвод затянут многоярусные облака, пройдет обложной снегопад с общим количеством осадков три-пять миллиметров, усилится ветер, закружит слабая метель, снежный покров к вечеру подрастет до четырех-пяти сантиметров», — указал он.

По прогнозам синоптика, вторая половина недели ознаменуется западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения. Из-за этого морозы пойдут на спад, а суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон от минус трех до плюс двух.

В четверг будет сухо, а к концу недели активизируются циклоны: облаков станет больше, ожидаются осадки в смешанной фазе и гололед. Как заключил Тишковец, «наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь».

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