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10:20 (мск), источник: Life.ru

В Якутию пришли 45-градусные морозы

При этом, согласно данным синоптиков, в столице республики — минус 33−35 градусов, без осадков.

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Источник: РИА "Новости"

В Якутии 22 ноября зафиксировали морозы до 45 градусов. В числе населённых пунктов республики, где регистрируется такая погода, отмечается село Батамай Кобяйского улуса. Такие данные приводит сайт Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«Зарегистрированная температура — минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью один метр в секунду», — сообщается в сводке.

При этом в столице республики — Якутске — зафиксировали минус 33−35 градусов, без осадков. По данным синоптиков, утром местных жителей местами ожидал туман и переменный ветер 1−3 метра в секунду.

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