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14:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сделал уникальный снимок далекой галактики и ее «клонов»

На снимке она появляется не один, а сразу три раза.

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Источник: ESA

Космический телескоп «Хаббл» сделал очень необычный снимок галактики SGAS 0033 + 02, которая находится в созвездии Рыбы.

Особенность этого изображения в том, что исследуемая астрономами галактика появляется на одном снимке сразу три раза. Как поясняют ученые, все дело в редком явлении, которое называется гравитационным линзированием.

Галактику SGAS 0033 + 02 можно увидеть в правом нижнем углу в виде дуги справа от яркой звезды и еще два раза в виде точек над звездой и справа от нее.

По словам специалистов, гравитационное линзирование происходит, когда огромное количество материи, например, скопление галактик, создает гравитационное поле, которое искажает и усиливает свет от далеких галактик. Это можно сравнить с рассматриванием определенного объекта через увеличительное стекло.

Благодаря этому явлению астрономы могут изучать ранние галактики, которые находятся слишком далеко, чтобы их можно было увидеть с помощью телескопа напрямую.

Галактика SGAS 0033 + 02 представляет для ученых особый интерес из-за своей близости к очень яркой звезде. Эту звезду астрономы могут использовать для корректировки наблюдений за дальней галактикой.

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