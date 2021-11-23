Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Вирусолог заявил о «тревожном сигнале» перед ревакцинацией Низкий показатель уровня антител к COVID-19 - это тревожный сигнал, на который стоит обратить внимание, принимая решение о ревакцинации
Фоторепортажи
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
17Ими гордится страна: женщины, ставшие Героями России
17:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Погодные аномалии: неожиданно ранние льды на Северном морском пути и «Ла-Нинья» в Австралии

Пока Австралия готовится к природному феномену «Ла-Нинья», который грозит погодными катаклизмами по всему миру, во льдах на Северном морском пути застряло множество морских судов из-за недостоверного прогноза синоптиков, излишне положившихся на тенденцию к потеплению климата.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Более двух десятков грузовых судов под разными флагами оказались зажаты во льдах на Северном морском пути (СМП) и теперь ожидают подхода ледоколов, которые смогли бы освободить их и провести дальше по маршруту.

В последние годы движение судов по СМП значительно активизировалось в связи с потеплением атмосферы Земли в высоких и умеренных широтах, и Россия стала активно вкладывать средства в развитие арктических портов в ожидании дальнейшего сокращения ледового покрова и бума перевозок.

Но в этом году сразу несколько участков СМП сковало льдом на пару недель раньше обычного срока, что застало многих судовладельцев врасплох.

Обычно компании, которые занимаются доставкой грузов по СМП, заранее заказывают ледоколы у компании «Росатом», однако на этот раз их обманули прогнозы хорошей погоды.

«Благоприятная ледовая обстановка предыдущих лет исказила у некоторых судовладельцев представление о работе в акватории Севморпути в восточном направлении», — говорится в пресс-релизе государственной компании «Атомфлот», которая входит в корпорацию «Росатом».

В результате сразу несколько судов, которые шли из Мурманска на Чукотку, уже больше недели не могут продвинуться во льдах, что ставит под угрозу доставку жизненно важных грузов в отдаленные регионы на арктическом побережье России.

Газета Telegraph Online (интернет-издание Daily Telegraph) ссылается при этом на генерального директора государственной компании «Росатом» Алексея Лихачева, который винит в сложившейся ситуации российский Гидрометцентр, оказавшийся, по его словам, неспособным предсказать раннее образование ледяного покрова.

Лихачев подтвердил, что атомные ледоколы уже вышли в море, но отметил, что спасательная операция может занять некоторое время, поскольку застрявшие суда разбросаны по всему маршруру.

«Учитывая сроки продвижения в условиях ледообразования в акватории СМП, считаем, что до Нового года все застрявшие суда будут освобождены из ледового плена и проведены силами атомного ледокольного флота», — в свою очередь сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Росатома».

Австралия сообщает о начале феномена «Ла-Нинья»

Льды, сковавшие Северный морской путь раньше срока наперекор глобальному потеплению, — не единственная аномалия, которая наблюдается в мире.

В Южном полушарии Австралия уже второй год подряд готовится к природному явлению под названием «Ла-Нинья» («Малышка») — противоположной фазы феномена под названием «Эль-Ниньо» («Малыш»).

Несмотря на ласковое имя, «Малышка» грозит циклонами и сильнейшими наводнениями (в последний раз «Ла-Нинья» сопровождалась проливными дождями такой силы, что, по словам специалистов, такое бывает раз за столетие).

«Ла-Нинья» возникает, когда сильные ветры относят теплые поверхностные воды Тихого океана в сторону Южной Америки и Индонезии, а взамен с глубины поднимаются холодные воды.

Для Австралии это означает значительное понижение дневных температур и, как результат, снижение риска лесных пожаров, а также более комфортное лето.

На прошлой неделе Новый Южный Уэльс пережил сильные наводнения, и это еще до прихода «Ла-Ниньи» | Источник: EPA

С другой стороны, более влажные, чем обычно, условия могут повысить частоту возникновения циклонов.

Читайте также
Канадский город дважды за год побил погодный рекорд

Так, в штате Квинсленд на этой неделе объявлены штормовые предупреждения, а на прошлой неделе из-за наводнений предупреждения о возможной эвакуации были сделаны в отдельных районах Нового Южного Уэльса.

«Ла-Нинья» может также повысить риск ураганов, способных перерасти в снежные бури, в Канаде и на севере США. Что касается Европы, то сильная «Ла-Нинья» может означать очень дождливую зиму.

Как отмечают во Всемирной метеорологической организации (ВМО), хотя климатические явления, подобные «Ла-Нинья», являются сугубо природными феноменами, они происходят на фоне таких климатических изменений, как повышение средней температуры по планете, более частое возникновение погодных экстремумов и изменение графика сезонных осадков, которые исследователи связывают с деятельностью человека.

Впрочем, по данным Бюро метеорологии Австралии, в этом году природный феномен обещает быть более слабым, чем обычно.

«Климатические модели дают основание предположить, что “Ла-Нинья” продлится недолго, до конца лета — начала осени 2022 года в Южном полушарии», — говорится в выпущенном во вторник заявлении бюро.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Общество "Мемориал"* оказалось на грани уничтожения. Что об этом думают ...
"Работать с 9 до 5 с понедельника по пятницу - старомодно". Британский б...
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»