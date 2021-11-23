Красочные вихри пыли в созвездии Орион показали на фото
В этой области активно образуются новые звезды.
В этой области активно образуются новые звезды.
Космический телескоп «Хаббл» сделал впечатляющую фотографию космических вихрей пыли на фоне разноцветного газа и сияющих звезд.
Эта необычная «вуаль» — на самом деле эмиссионная туманность NGC 2024 в созвездии Орион примерно в 1400 световых годах от Земли. Эмиссионными или самосветящимися называют межзвездные облака, светящиеся в оптическом диапазоне из-за ионизации собственного газа. NGC 2024, известная также как туманность «Пламя», — это большая область звездообразования.
«Хаббл» сфокусировался на темном пыльном «сердце» туманности, где находится звездное скопление, в основном скрытое от глаз. Рядом расположена яркая звезда Альнитак. Хотя она не попала в кадр, именно лучи этой тройной звезды ионизируют водород в туманности.
Анна Лысенко
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