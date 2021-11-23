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18:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Красочные вихри пыли в созвездии Орион показали на фото

В этой области активно образуются новые звезды.

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Источник: NASA, ESA, and N. Da Rio (University of Virginia); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Космический телескоп «Хаббл» сделал впечатляющую фотографию космических вихрей пыли на фоне разноцветного газа и сияющих звезд.

Эта необычная «вуаль» — на самом деле эмиссионная туманность NGC 2024 в созвездии Орион примерно в 1400 световых годах от Земли. Эмиссионными или самосветящимися называют межзвездные облака, светящиеся в оптическом диапазоне из-за ионизации собственного газа. NGC 2024, известная также как туманность «Пламя», — это большая область звездообразования.

«Хаббл» сфокусировался на темном пыльном «сердце» туманности, где находится звездное скопление, в основном скрытое от глаз. Рядом расположена яркая звезда Альнитак. Хотя она не попала в кадр, именно лучи этой тройной звезды ионизируют водород в туманности.

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