Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 ноябряДень рождения Суворова, публикация книги «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, подписание декларации о запрете применения ядерного оружия и другие события
Фоторепортажи
16Ситуация на белорусско-польской границе
13Проблемы окружающей среды в объективе
11:00 (мск), источник: Life.ru

«За полчаса набрали контейнер»: На Сахалине берег усыпало деликатесным гребешком

Местные жители бросились собирать добычу и сетовали на то, что у их автомобилей маленькие багажники.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вечером 23 ноября в Анивском и Корсаковском районах Сахалинской области берег усыпало деликатесным гребешком. На полуостров накануне обрушился мощный циклон, благодаря чему тонны моллюсков оказались на суше.

Кадрами с добычей жители Сахалина стали делиться в социальных сетях. Как отмечает astv.ru, многие сетовали на то, что взяли с собой мало мешков или приехали на побережье без прицепа.

«Ближе к ночи весь берег усыпало гребешком. За полчаса набрали полный контейнер. Вместе с нами “охотились” ещё человек 30. Набивали мешки, большие вкладыши, вёдра. Кто-то вообще грузил прямо в багажник авто. От тяжести машины проседали», — говорят очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 США намерены пустить в расход Европу при помощи локальной ядерной войны с
Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с "Северным пот
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»