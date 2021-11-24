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16:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Франции «подловил» самолеты на фоне Солнца, Луны и Венеры

Никакого фотошопа.

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Астрофотограф из Франции Себастьен Лебриган собрал впечатляющую коллекцию фото самых разных самолетов на фоне Луны, Солнца и даже соседних планет.

Эти необычные снимки — вовсе не фотошоп. Фотограф использует мощный телескопический объектив, максимально приближая объекты в небе. А для фотографий Солнца ему приходится использовать и специальные фильтры.

Себастьен не только успевает сфотографировать воздушные судна, но и может рассмотреть марку каждого из них.

На одной из фотографий Лебригана можно увидеть самолет на фоне небольшого полумесяца. Но это не Луна, как можно подумать, а Венера.

Самолет и Венера
Самолет на фоне солнечного диска
Самолет на фоне Солнца
Самолет и Луна
Самолет на фоне Луны
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