Airplane Boeing 737.— sebastien lebrigand (@lebribri) November 24, 2021
Prince of the Sky !
Photo/ @lebribri (France) pic.twitter.com/iWMSWeoRXG
Житель Франции «подловил» самолеты на фоне Солнца, Луны и Венеры
Никакого фотошопа.
Никакого фотошопа.
Астрофотограф из Франции Себастьен Лебриган собрал впечатляющую коллекцию фото самых разных самолетов на фоне Луны, Солнца и даже соседних планет.
Эти необычные снимки — вовсе не фотошоп. Фотограф использует мощный телескопический объектив, максимально приближая объекты в небе. А для фотографий Солнца ему приходится использовать и специальные фильтры.
Себастьен не только успевает сфотографировать воздушные судна, но и может рассмотреть марку каждого из них.
На одной из фотографий Лебригана можно увидеть самолет на фоне небольшого полумесяца. Но это не Луна, как можно подумать, а Венера.
Анна Лысенко
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