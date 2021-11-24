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16:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Новый поток лавы вулкана Кумбре-Вьеха достиг океана (видео)

Из-за этого в воздухе появились токсичные пары.

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На испанском острове Ла Пальма уже более двух месяцев продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Несмотря на то, что в последнее время активность вулкана чуть спала, из кратера продолжает выливаться раскаленная лава, которая течет через остров к Атлантическому океану.

В понедельник, 22 ноября, новый, уже третий поток лавы достиг воды, из-за чего в воздух поднялись огромные облака токсичного пара и газа. По несчастливому стечению обстоятельств, ветер с океана все эти пары направил вглубь острова, из-за чего в воздухе в разы выросла допустимая норма концентрации частиц диоксида серы.

Местные власти объявили в регионе оранжевый уровень тревоги.

Жителям трех прибрежных городов (Тазакорте, Сан-Борондона и некоторых районов Эль-Кардона), расположенных по пути следования лавы и места ее впадения в океан, запретили выходить из дома и открывать окна.

Остальных жителей острова также призвали носить защитные маски на улице и по возможности поменьше времени проводить на воздухе. Из-за испортившихся условий также был закрыт местный аэропорт.

Для измерения качества воздуха в прибрежные районы прибыли специальные военные группы.

К среде, 24 ноября, режим тревоги был понижен, а детям разрешили вернуться в школы, хотя общая ситуация с качеством воздуха в регионе продолжает оставаться опасной. 

Напомним, что в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма были повреждены и уничтожены более 2600 зданий, и более семи тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

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