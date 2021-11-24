Пролетающая на фоне Луны МКС попала на фото

Живущий в Аризоне астрофотограф Эндрю Маккарти сумел запечатлеть момент пролета Международной космической станции на фоне Луны.
«В объективе моей камеры она была не дольше 1/25 секунды», — написал автор фото, напомнив, что МКС летит со скоростью 7,66 км в секунду.
Как ранее сообщил российский космонавт Антон Шкаплеров, наблюдать МКС невооруженным глазом в России можно с 21 ноября.
«Станция движется очень быстро, и поймать ее с помощью телескопа крайне сложно, а вот невооруженным глазом при определенных условиях она видна очень хорошо», — рассказал он. По яркости МКС может соперничать даже с Юпитером и Венерой.
Шкаплеров также опубликовал графики пролетов МКС над Москвой и Владивостоком.
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