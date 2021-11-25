Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России

«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов… В воскресенье будет днем до плюс четырех градусов и теплый юго-западный ветер. По расчетам температура (составит) даже до плюс пяти градусов», — сказал Вильфанд.
По его словам, ночью температура здесь составит около нуля градусов. Атмосферное давление станет плавно падать на два-три миллиметра ежедневно. В пятницу прогнозируется сильный ветер.
«На юге (Европейской России) более антициклональный режим погоды. Температура будет повышаться. В Крыму завтра прогнозируется плюс пять — плюс семь градусов, а к субботе, воскресенью плюс 14 — плюс 17 градусов. Эта температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае», — сказал синоптик.
Он добавил, что в четверг в Сочи прогнозируется 11−13 градусов, а к понедельнику 17−20 градусов.
Между тем, сказал он, на севере Европейской России ожидается аномальный холод.
«Морозы на севере Европейской России прогнозируются серьезные. В четверг ночью прогнозируется до минус десяти градусов, а к концу недели до минус 20-ти — минус 23 градусов. Днем температура будет до минус 12 градусов. Казалось бы это естественная ситуация. Но это не естественно, потому что на севере очень холодно, а на юге очень тепло», — заключил Вильфанд.