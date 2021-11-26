Астрономы обнаружили около 60 «компаньонов» Млечного Пути
Эти «мигранты» прибыли к нам недавно.
Эти «мигранты» прибыли к нам недавно.
Млечный Путь недавно обрел целую группу карликовых галактик-компаньонов, выяснила международная группа астрономов.
Около 60 новых объектов были обнаружены с помощью космического телескопа Gaia в пределах 1,4 миллиона световых лет от нашей галактики, хотя их может быть намного больше.
Ученые проанализировали параметры найденных карликов и с удивлением выяснили, что около 40 из них движутся намного быстрее, чем другие карлики Млечного Пути, такие как Гайя-Энцелад или карлик в Стрельце. Это означает, что они не находились рядом с нашей галактикой достаточно долго и гравитационное поле Млечного Пути не успело их замедлить.
Например, Гайя-Энцелад замедлилась, будучи поглощенной около 9 миллиардов лет. Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце была захвачена гравитацией нашей галактики 4−5 млрд лет назад. Скорости же недавно открытых галактик говорят, что они приблизились к Млечному Пути всего около 2 миллиардов лет назад.
Когда карликовая галактика вращается по орбите галактики гигантского размера, гравитационное тяготение последней попытается разорвать ее. В науке это явление известно как приливная сила.
Пролетят ли недавно открытые галактики мимо или будут поглощены Млечным Путем, сказать пока сложно, говорит Франсуа Хаммер из Парижской обсерватории, один из авторов исследования.
Анна Лысенко
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