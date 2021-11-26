Водяные смерчи-близнецы появились у побережья Кипра
Вихри над водой появляются все чаще из-за глобального потепления.
Вихри над водой появляются все чаще из-за глобального потепления.
Жители и туристы в городе Пафос на Кипре были напуганы двумя водяными смерчами, которые появились на небольшом расстоянии друг от друга и двигались синхронно.
Вихри появились во время грозы утром 25 ноября.
Водяные смерчи появляются между грозовым облаком и поверхностью моря из-за большой разницы температур между водной поверхностью и верхними слоями атмосферы.
Хотя смерчи слабее торнадо, скорость ветра в них превышает 100 км в час. Достигнув берега, они рассеиваются, хотя могут устроить беспорядок в последние минуты «жизни» — захватить в воздух шезлонги, зонтики, повредить здания на берегу.
Большинство водяных смерчей появляется в тропиках, реже — в средних широтах. Ученые считают, что увеличение их количества в основном связано с глобальным потеплением.
Анна Лысенко
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