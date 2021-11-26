La Palma, tormenta, terremoto y lava... pic.twitter.com/fzfDVm6xX7— ANTONIO RAMÓN RODRIGUEZ GONZALEZ (@ANTONIORAMNROD4) November 26, 2021
«Скоростной» поток лавы на острове Пальма попал на видео
Активность вулкана не уменьшается.
Активность вулкана не уменьшается.
Из действующего вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма начал извергаться новый поток лавы.
Поток в районе Лас-Манчас двигался очень быстро, со скоростью 600 метров в час, разрушая дома и сжигая деревья на своем пути. Вулкан не демонстрирует никаких признаков прекращения своей деятельности по прошествии двух месяцев с начала извержения, сообщает WC Times.
На Пальме проживает около 85 тысяч человек. Большая часть острова не пострадала от извержения, но около 7 тысяч местных жителей были эвакуированы. Расплавленная порода покрыла более 997 гектаров территории и уничтожила или повредила более 2200 зданий.
Анна Лысенко
Еще больше о стихии