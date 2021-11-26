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16:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Скоростной» поток лавы на острове Пальма попал на видео

Активность вулкана не уменьшается.

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Из действующего вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма начал извергаться новый поток лавы.

Поток в районе Лас-Манчас двигался очень быстро, со скоростью 600 метров в час, разрушая дома и сжигая деревья на своем пути. Вулкан не демонстрирует никаких признаков прекращения своей деятельности по прошествии двух месяцев с начала извержения, сообщает WC Times.

На Пальме проживает около 85 тысяч человек. Большая часть острова не пострадала от извержения, но около 7 тысяч местных жителей были эвакуированы. Расплавленная порода покрыла более 997 гектаров территории и уничтожила или повредила более 2200 зданий.

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