В Новом Уренгое появилось солнце «с ушами»
Необычное гало над аэропортом.
Необычное гало над аэропортом.
Пользователи Сети делятся фотографиями необычного солнечного гало в аэропорту Новый Уренгой.
На снимке рядом с солнцем видны две его «копии». Этот вид гало называют паргелий или солнце с ушами. Он возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.
Ранее красочное атмосферное явление заметили в Кронштадте. Здесь вокруг луны появились радужные венцы.
Анна Лысенко
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