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10:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Новом Уренгое появилось солнце «с ушами»

Необычное гало над аэропортом.

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Пользователи Сети делятся фотографиями необычного солнечного гало в аэропорту Новый Уренгой.

На снимке рядом с солнцем видны две его «копии». Этот вид гало называют паргелий или солнце с ушами. Он возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Ранее красочное атмосферное явление заметили в Кронштадте. Здесь вокруг луны появились радужные венцы.

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