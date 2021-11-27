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15:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые показали в симуляции, как черная дыра «проглатывает» звезды (видео)

Но некоторым удается «сбежать».

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По мере приближения к черной дыре звезды растягиваются, деформируются, а некоторые полностью разрываются на части, превращаясь в длинный поток газа.

Исследователи из Института астрофизики Общества Макса Планка в Германии показали с помощью компьютерного моделирования, как могут выглядеть такие космические катаклизмы.

В симуляции ученых масса черной дыры превышает массу Солнца в 1 миллион раз. Восемь звезд имеют разную массу: одни такие же, как наше Солнце, а другие тяжелее его в десять раз.

Как показало моделирование, некоторые звезды такая черная дыра уничтожит полностью. Другие, приблизившись к ней, разрушатся лишь частично и смогут «вернуться в форму» со временем. Исследователи пришли к выводу, что шансы звезды на выживание зависят не только от ее массы, но и от плотности.

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