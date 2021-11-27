Ученые показали в симуляции, как черная дыра «проглатывает» звезды (видео)
Но некоторым удается «сбежать».
Но некоторым удается «сбежать».
По мере приближения к черной дыре звезды растягиваются, деформируются, а некоторые полностью разрываются на части, превращаясь в длинный поток газа.
Исследователи из Института астрофизики Общества Макса Планка в Германии показали с помощью компьютерного моделирования, как могут выглядеть такие космические катаклизмы.
В симуляции ученых масса черной дыры превышает массу Солнца в 1 миллион раз. Восемь звезд имеют разную массу: одни такие же, как наше Солнце, а другие тяжелее его в десять раз.
Как показало моделирование, некоторые звезды такая черная дыра уничтожит полностью. Другие, приблизившись к ней, разрушатся лишь частично и смогут «вернуться в форму» со временем. Исследователи пришли к выводу, что шансы звезды на выживание зависят не только от ее массы, но и от плотности.
Анна Лысенко
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