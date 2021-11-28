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10:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Найдена планета, на которой год длится 16 часов

Астрономы считают, что она переживает орбитальный распад.

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За пределами Солнечной системы астрономы обнаружили сверхгорячий юпитер, на котором один полный год длится 16 часов.

Исследователи заметили необычную экзопланету, изучая данные космического телескопа TESS. Газовый гигант получил название TOI-2109b. Он примерно в 5 раз тяжелее и на 35% больше Юпитера в Солнечной системе.

Планета вращается вокруг звезды под названием TOI-2109 в созвездии Геркулес на расстоянии около 855 световых лет от Земли.

Сверхгорячим юпитером похожую на Юпитер планету называют из-за очень высокой температуры — выше 3500 Кельвинов, что делает эту экзопланету почти такой же жаркой, как маленькая звезда.

«Это вторая самая горячая планета, которую мы обнаружили на данный момент», — комментируют свое открытие астрономы.

Но по-настоящему интересной планету TOI-2109b делает период ее вращения вокруг звезды. Он длится меньше земных суток. Астрономы считают, что она переживает орбитальный распад, приближаясь к звезде все ближе и ближе, пока однажды не столкнется с ней.

Однако наблюдать «космическое ДТП» астрономы не смогут, ведь процесс сближения будет длиться не менее 10 миллионов лет.

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