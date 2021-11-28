Найдена планета, на которой год длится 16 часов

За пределами Солнечной системы астрономы обнаружили сверхгорячий юпитер, на котором один полный год длится 16 часов.
Исследователи заметили необычную экзопланету, изучая данные космического телескопа TESS. Газовый гигант получил название TOI-2109b. Он примерно в 5 раз тяжелее и на 35% больше Юпитера в Солнечной системе.
Планета вращается вокруг звезды под названием TOI-2109 в созвездии Геркулес на расстоянии около 855 световых лет от Земли.
Сверхгорячим юпитером похожую на Юпитер планету называют из-за очень высокой температуры — выше 3500 Кельвинов, что делает эту экзопланету почти такой же жаркой, как маленькая звезда.
«Это вторая самая горячая планета, которую мы обнаружили на данный момент», — комментируют свое открытие астрономы.
Но по-настоящему интересной планету TOI-2109b делает период ее вращения вокруг звезды. Он длится меньше земных суток. Астрономы считают, что она переживает орбитальный распад, приближаясь к звезде все ближе и ближе, пока однажды не столкнется с ней.
Однако наблюдать «космическое ДТП» астрономы не смогут, ведь процесс сближения будет длиться не менее 10 миллионов лет.
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