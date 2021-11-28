Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 ноябряДень рождения Александра Блока, крупнейшая авиакатастрофа в Антарктиде и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Объявлены победители конкурса Natural Landscape Photography Awards 2021
12По Европе прокатились протесты против ковидных ограничений
16:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Швеции заметили необычный солнечный столб

Красивый оптический эффект в самом северном городе страны.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Житель Швеции Андерс Линдберг сфотографировал необычно широкий солнечный столб. Красивое атмосферное явление он заметил в Кируне, самом северном городе Швеции.

Солнечными столбами называют оптический эффект, когда от Солнца во время заката или восхода тянется вертикальная полоса света. Это явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Солнце при этом должно находиться достаточно низко над горизонтом.

Такие световые столбы могут возникать также над луной или яркими наземными источниками света. Например, не так давно световые столбы «выстроились» над фонарями в Якутске.

Черная пятница обрушит цены на тысячи товаров

Анна Лысенко

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»