Mäktigt ljusfenomen idag.#kiruna #livetinorr pic.twitter.com/GbfibeNveR— Anders Lindberg (@Anders_Lindberg) November 28, 2021
В Швеции заметили необычный солнечный столб
Красивый оптический эффект в самом северном городе страны.
Красивый оптический эффект в самом северном городе страны.
Житель Швеции Андерс Линдберг сфотографировал необычно широкий солнечный столб. Красивое атмосферное явление он заметил в Кируне, самом северном городе Швеции.
Солнечными столбами называют оптический эффект, когда от Солнца во время заката или восхода тянется вертикальная полоса света. Это явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Солнце при этом должно находиться достаточно низко над горизонтом.
Такие световые столбы могут возникать также над луной или яркими наземными источниками света. Например, не так давно световые столбы «выстроились» над фонарями в Якутске.
Анна Лысенко
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