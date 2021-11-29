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05:53 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд рассказал, какой будет зима в Центральной России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Морозы до минусов 20 градусов и оттепели прогнозируются грядущей зимой на Европейской части России, что связано с глобальным потеплением, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.

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Источник: © РИА Новости

«Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность — значительные морозы и значительные потепления. Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы… Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается», — пояснил синоптик.

Долгосрочный прогноз, по словам Вильфанда, говорит о том, что температурный режим в течение зимы будет очень неоднородный.

«В целом можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до −20, низкая температура, настоящий холод… Это связано с индексами североатлантического колебания, альпийская осцилляция указывает на эту неоднородность», — сообщил он.

Вильфанд добавил, что хотя возможны вторжения арктического воздуха, чаще всего воздушные массы будут приходить с юга, что будет вызывать оттепели.

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