Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: начало советско-финской войныНачало советско-финской войны, пожар в Хрустальном дворце и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
15Названы победители The Comedy Wildlife Photography Awards
8Названы интересные факты о моржах, которые вы могли не знать
09:50 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве воздух прогрелся до рекордных значений

В Москве воздух прогрелся до 7,5°С. Это стало рекордно высокой температурой в столице для 30 ноября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Также в городе был выявлен рекорд низкого атмосферного давления.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 75% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

«Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке — 711 мм ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 мм ртутного столба», — рассказал «РИА Новости» синоптик.

За ночь в Москве выпало около 19% месячной нормы осадков — 11 мм, рассказали «Интерфаксу» в городском метеобюро. Норма осадков в ноябре для столицы составляет 58 мм.

Сегодня, 30 ноября, в городе днем прогнозируется 4−6°С, к вечеру температура понизится до −2°С. Целый день ожидаются дожди, которые могут стать сильнейшими за 69 лет. В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.

 «СССР распался не из-за внешней политики». Экс-глава МИД о развале страны
Как будут наказывать за невыполнение закона о QR-кодах
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»