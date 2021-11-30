В Москве воздух прогрелся до рекордных значений

«Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке — 711 мм ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 мм ртутного столба», — рассказал «РИА Новости» синоптик.
За ночь в Москве выпало около 19% месячной нормы осадков — 11 мм, рассказали «Интерфаксу» в городском метеобюро. Норма осадков в ноябре для столицы составляет 58 мм.
Сегодня, 30 ноября, в городе днем прогнозируется 4−6°С, к вечеру температура понизится до −2°С. Целый день ожидаются дожди, которые могут стать сильнейшими за 69 лет. В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.