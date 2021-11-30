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16:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали о новом рекорде самой большой из обнаруженных комет

Она стала активной намного раньше, чем предполагали специалисты.

В июне 2021 года, используя данные Dark Energy Survey (международный исследовательский проект по анализу неба над Южным полушарием), астрономы открыли самую большую из когда-либо обнаруженных комет, которой дали название Бернардинелли-Бернштейна (ВВ). Тогда исследователи смогли рассмотреть яркое ядро кометы, но полученные снимки не имели достаточного высокого разрешения, чтобы выявить оболочку из пыли и пара, которая образуется, когда комета становится активной.

Детально исследовать комету ВВ с помощью космического телескопа TESS, предназначенного для открытия экзопланет транзитным методом, взялись астрономы из Университета Мэриленда.

Ученые объединили тысячи снимков кометы, собранных TESS с 2018 по 2020 год в одно изображение, что позволило увеличить контрастность и детализацию.

Благодаря этому исследователям удалось увидеть вокруг кометы светящуюся оболочку из пыли и пара, известную как кома.

Как известно, кометы представляют собой скопления пыли и льда, оставшихся после образования Солнечной системы. Когда вращающееся по орбите небесное тело приближается к своей ближайшей точке к Солнцу, оно нагревается, и лед внутри него начинает испаряться, образуя то самое свечение. Благодаря тому, на каком расстоянии от Солнца начинает появляться кома, можно определить, какие химические соединения содержатся во льду кометы.

Комета Бернардинелли-Бернштейна, самая большая из когда-либо обнаруженных комет, находится дальше от Солнца, чем планета Уран, и, как полагают ученые, она стала активной еще задолго до того, как ее смогли обнаружить с помощью телескопа.

Это значит, что она была активна на рекордном расстоянии, о котором раньше ученые не подозревали.

Сообщается, что большинство комет находятся на расстоянии около 1 километра и ближе к Солнцу, когда они обнаруживаются телескопом.

Знание того, когда комета становится активной, является ключом к пониманию того, из чего она сделана. Размер кометы BB (около 100 километров в диаметре) и ее расстояние от Солнца дают ученым возможность предположить, что в испаряющемся льду, образующем кому, преобладает оксид углерода, поскольку он может начать испаряться, когда комета находится в пять раз дальше от Солнца, чем комета BB, когда она была обнаружена.

Это открытие поможет ученым получить новое представление об условиях во время формирования нашей Солнечной системы, пишет Phys.org.

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