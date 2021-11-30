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17:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Север Испании ушел под воду из-за шторма «Арвен»

В некоторых районах спасатели вынуждены передвигаться по улицам на лодках.

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Шторм «Арвен», обрушившийся в конце ноября на Великобританию, не обошел стороной и некоторые европейские страны. Пока горнолыжные курорты Италии и Франции засыпает снегом, север Испании уходит под воду.

Уже несколько дней подряд в стране Басков идут сильнейшие ливни, сопровождающиеся штормовым ветром. Из-за рекордного количества осадков из берегов вышли несколько рек, которые, в свою очередь, затопили несколько городов. В соцсетях разошлись кадры полностью ушедшего под воду подземного перехода и автомобильной стоянки в городе Бильбао.

На снимках и видео можно увидеть, что некоторые машины погружены в воду по самые крыши, а некоторые и вовсе скрылись из виду.

Сообщается, что спасатели более 100 раз за сутки выезжали, чтобы вытащить людей из заблокированных автомобилей и затопленных домов. В некоторых районах им приходилось передвигаться по улицам исключительно на лодках.

Метеорологическая служба Испании AEMET выпустила оранжевые и желтые предупреждения о продолжающихся ливнях на севере страны. По словам специалистов, региону нанесен серьезный ущерб, но подсчитывать его еще слишком рано.

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