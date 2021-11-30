Север Испании ушел под воду из-за шторма «Арвен»
В некоторых районах спасатели вынуждены передвигаться по улицам на лодках.
В некоторых районах спасатели вынуждены передвигаться по улицам на лодках.
Шторм «Арвен», обрушившийся в конце ноября на Великобританию, не обошел стороной и некоторые европейские страны. Пока горнолыжные курорты Италии и Франции засыпает снегом, север Испании уходит под воду.
Уже несколько дней подряд в стране Басков идут сильнейшие ливни, сопровождающиеся штормовым ветром. Из-за рекордного количества осадков из берегов вышли несколько рек, которые, в свою очередь, затопили несколько городов. В соцсетях разошлись кадры полностью ушедшего под воду подземного перехода и автомобильной стоянки в городе Бильбао.
Сообщается, что спасатели более 100 раз за сутки выезжали, чтобы вытащить людей из заблокированных автомобилей и затопленных домов. В некоторых районах им приходилось передвигаться по улицам исключительно на лодках.
Метеорологическая служба Испании AEMET выпустила оранжевые и желтые предупреждения о продолжающихся ливнях на севере страны. По словам специалистов, региону нанесен серьезный ущерб, но подсчитывать его еще слишком рано.
Екатерина Гура