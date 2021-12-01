Сильный ветер погубил Тургеневский дуб в усадьбе Спасское-Лутовиново

Отмечается, что разгул стихии во вторник нанес непоправимый ущерб усадебному парку. Только в партерной части музея-заповедника под порывами ураганного ветра, достигавшего 30 метров в секунду, погибли несколько старых елей, ясеней и берёз, немало потерь в старинной липовой аллее.
«Но настоящей трагедией стало падение Тургеневского дуба. Это произошло в 15 часов 30 минут. Шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли», — говорится в сообщении.
По словам директора музея-заповедника Сергея Ступина «дуб, посаженный Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине».
По информации музея-заповедника, Тургеневскому дубу 198 лет. Он был внесён в Реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году он был признан главным деревом страны.