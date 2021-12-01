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10:57 (мск), источник: © РИА Новости

Сильный ветер погубил Тургеневский дуб в усадьбе Спасское-Лутовиново

БРЯНСК, 30 ноя — РИА Новости. Шквал ветра вырвал с корнем реликвию музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в Орловской области — дуб, посаженный Тургеневым 198 лет назад, сообщается на сайте музея.

Источник: Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»

Отмечается, что разгул стихии во вторник нанес непоправимый ущерб усадебному парку. Только в партерной части музея-заповедника под порывами ураганного ветра, достигавшего 30 метров в секунду, погибли несколько старых елей, ясеней и берёз, немало потерь в старинной липовой аллее.

«Но настоящей трагедией стало падение Тургеневского дуба. Это произошло в 15 часов 30 минут. Шквал ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли», — говорится в сообщении.

По словам директора музея-заповедника Сергея Ступина «дуб, посаженный Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине».

По информации музея-заповедника, Тургеневскому дубу 198 лет. Он был внесён в Реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году он был признан главным деревом страны.

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