Астронавт показал «невидимый» Эверест

Эверест — самая высокая гора планеты, но даже при этом рассмотреть главный пик Гималаев с орбиты может оказаться той еще задачей.
Астронавт NASA Марк Ванде Хай опубликовал в соцсетях две фотографии высочайшей горной системы Земли, которые он сделал на борту Международной космической станции, и предложил своим подписчикам отыскать на них «невидимый Эверест».
«После многих попыток я наконец смог найти гору Эверест с борта МКС. А вы можете найти ее на этих фото?» — написал он.
Подписчики не растерялись и приняли вызов. Некоторые уже опубликовали свои ответы. «Да она же микроскопическая», — написал один из комментаторов.