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14:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астронавт показал «невидимый» Эверест

И предложил отыскать его на фото.

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Эверест — самая высокая гора планеты, но даже при этом рассмотреть главный пик Гималаев с орбиты может оказаться той еще задачей.

Астронавт NASA Марк Ванде Хай опубликовал в соцсетях две фотографии высочайшей горной системы Земли, которые он сделал на борту Международной космической станции, и предложил своим подписчикам отыскать на них «невидимый Эверест».

«После многих попыток я наконец смог найти гору Эверест с борта МКС. А вы можете найти ее на этих фото?» — написал он.

Подписчики не растерялись и приняли вызов. Некоторые уже опубликовали свои ответы. «Да она же микроскопическая», — написал один из комментаторов.

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