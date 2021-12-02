В России почти в два раза вырос спрос на дворников

В понедельник, 29 ноября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет. В Петербурге под влиянием циклона «Бенедикт» выпала почти треть месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Как отметили в HeadHunter, из-за непогоды и обильных снежных осадков, которые принес циклон «Бенедикт», спрос на рынке труда на дворников вырос на 93% в России, на 129% в Москве и 134% в Санкт-Петербурге за период с 29 ноября по 1 декабря 2021 года по сравнению с тремя первыми днями прошлой недели.
Текущая потребность в дворниках, судя по количеству предложений работы, в начале декабря составляет 2,6 тысячи вакансий по России, из которых на Московский регион приходится 627 вакансий, на Санкт-Петербург — 206 вакансий, уточнили в пресс-службе. В два и более раза за неделю вырос спрос на дворников в целом ряде регионов: Алтайском и Красноярском краях, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской областях, а также в Республике Татарстан.
Согласно сообщению, чаще всего дворников и уборщиков в России в начале зимы 2021 года ищут компании-работодатели из сферы розничной торговли, гостиниц и общепита, строительства и ЖКХ.
Медиана предлагаемой дворникам зарплаты сейчас находится на уровне 23 212 рублей, за неделю она выросла на 1%. При этом в Москве дворник может рассчитывать на зарплату от 35 до 50 тысяч рублей. В 85% вакансий опыт работы не требуется, чаще всего вакансия предполагает полную занятость или полный рабочий день.