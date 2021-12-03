Астрономы разгадали загадку «невозможной» звезды
При обычных обстоятельствах ее возраст был бы больше возраста Вселенной.
При обычных обстоятельствах ее возраст был бы больше возраста Вселенной.
Ученые наконец разгадали загадку необычных звезд, само существование которых казалось парадоксом.
Речь идет о белых карликах с чрезвычайно малой массой (extremely low mass white dwarf). Белыми карликами становятся сравнительно небольшие звезды в конце своей эволюции, когда сжигают все свои источники термоядерной энергии. Но некоторые звезды превращаются в карлики с чрезвычайно малой массой. Они «легче» Солнца более чем в три раза.
Расчеты ученых показали: чтобы звезда эволюционировала до такого состояния, в обычных обстоятельствах должно пройти больше времени, чем существует Вселенная (13,8 млрд лет), что физически невозможно.
Следовательно, предположили ученые, у такого карлика должен существовать «помощник», который поможет ему потерять массу. Такая гипотеза прозвучала еще 50 лет назад, и наконец астрономы получили научное ее подтверждение.
Новый объект смог обнаружить докторант Карим Эль-Бадри с помощью телескопа Шейна в Калифорнии и некоторых других наблюдений. Он нашел переходную двойную звезду — необычную пару, в которой одна из звезд силой своей гравитации «разъедает» звезду-компаньона, пока та не станет белым карликом с чрезвычайно малой массой.
Исследователи назвали находку «недостающим эволюционным звеном», которое проливает свет на формирование уникальных звезд. Они продолжат изучение нескольких десятков звезд, обнаруженных в ходе исследования, которые тоже могут оказаться белыми карликами с чрезвычайно малой массой.
Анна Лысенко