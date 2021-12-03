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13:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы разгадали загадку «невозможной» звезды

При обычных обстоятельствах ее возраст был бы больше возраста Вселенной.

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Источник: M.Weiss/Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Ученые наконец разгадали загадку необычных звезд, само существование которых казалось парадоксом.

Речь идет о белых карликах с чрезвычайно малой массой (extremely low mass white dwarf). Белыми карликами становятся сравнительно небольшие звезды в конце своей эволюции, когда сжигают все свои источники термоядерной энергии. Но некоторые звезды превращаются в карлики с чрезвычайно малой массой. Они «легче» Солнца более чем в три раза.

Расчеты ученых показали: чтобы звезда эволюционировала до такого состояния, в обычных обстоятельствах должно пройти больше времени, чем существует Вселенная (13,8 млрд лет), что физически невозможно.

Следовательно, предположили ученые, у такого карлика должен существовать «помощник», который поможет ему потерять массу. Такая гипотеза прозвучала еще 50 лет назад, и наконец астрономы получили научное ее подтверждение.

Новый объект смог обнаружить докторант Карим Эль-Бадри с помощью телескопа Шейна в Калифорнии и некоторых других наблюдений. Он нашел переходную двойную звезду — необычную пару, в которой одна из звезд силой своей гравитации «разъедает» звезду-компаньона, пока та не станет белым карликом с чрезвычайно малой массой.

Исследователи назвали находку «недостающим эволюционным звеном», которое проливает свет на формирование уникальных звезд. Они продолжат изучение нескольких десятков звезд, обнаруженных в ходе исследования, которые тоже могут оказаться белыми карликами с чрезвычайно малой массой.

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