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17:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

В NASA показали штормы и ураганы на Юпитере

Специалисты разбирают данные, полученные зондом «Юнона».

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Космический аппарат «Юнона» прислал очередную партию высококачественных снимков Юпитера и его спутника Ио. Изображения, занимающие около 3 ТБ, были переданы на Землю с расстояния 780 миллионов километров.

Новые снимки, сделанные JunoCam с высоты 4200 километров, включают крупные планы разноцветных кружащихся облаков, штормов и циклонов. На такое близкое расстояние «Юнона» подходит к Юпитеру раз в шесть недель.

Миссия Juno — изучить состав планеты, магнитное поле, магнитосферу, погоду и воду в ее атмосфере. Сейчас ученым предстоит разобрать гигантский объем новых снимков и изучить новые данные о Юпитере.

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