В NASA показали штормы и ураганы на Юпитере

Космический аппарат «Юнона» прислал очередную партию высококачественных снимков Юпитера и его спутника Ио. Изображения, занимающие около 3 ТБ, были переданы на Землю с расстояния 780 миллионов километров.
Новые снимки, сделанные JunoCam с высоты 4200 километров, включают крупные планы разноцветных кружащихся облаков, штормов и циклонов. На такое близкое расстояние «Юнона» подходит к Юпитеру раз в шесть недель.
Миссия Juno — изучить состав планеты, магнитное поле, магнитосферу, погоду и воду в ее атмосфере. Сейчас ученым предстоит разобрать гигантский объем новых снимков и изучить новые данные о Юпитере.