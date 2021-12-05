Летящая к Земле комета и шаровое скопление попали на один снимок
Впечатляющее фото от астрофотографа из Аризоны.
Впечатляющее фото от астрофотографа из Аризоны.
Самую яркую комету 2021 года под названием C/2021 A1 (Leonard) сфотографировали на фоне шарового скопления Messier 3.
Впечатляющим снимком поделился астрофотограф Кевин Легор из Аризоны.
Комета Леонарда приближается к Земле со скоростью около 70 км в секунду. Сейчас ее можно рассмотреть в созвездии Змееносец в бинокль или телескоп. Лучше всего C/2021 A1 будет видна
Шаровое скопление Messier 3, попавшее на снимок, находится на расстоянии 33,9 тысяч световых лет от Земли. Оно считается одним из самых больших и ярчайших. Messier 3 состоит из более чем 500 тысяч звёзд.
Анна Лысенко