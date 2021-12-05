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13:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Летящая к Земле комета и шаровое скопление попали на один снимок

Впечатляющее фото от астрофотографа из Аризоны.

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Самую яркую комету 2021 года под названием C/2021 A1 (Leonard) сфотографировали на фоне шарового скопления Messier 3.

Впечатляющим снимком поделился астрофотограф Кевин Легор из Аризоны.

Комета Леонарда приближается к Земле со скоростью около 70 км в секунду. Сейчас ее можно рассмотреть в созвездии Змееносец в бинокль или телескоп. Лучше всего C/2021 A1 будет видна 12—13 декабря, когда пройдет в 35 млн км от Земли. Комету можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Шаровое скопление Messier 3, попавшее на снимок, находится на расстоянии 33,9 тысяч световых лет от Земли. Оно считается одним из самых больших и ярчайших. Messier 3 состоит из более чем 500 тысяч звёзд.

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