В Москве пройдет сильнейший за послевоенную историю снегопад

«Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю. И грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков и даже превысить его», — сказал Тишковец.
Он отметил, что по модельным оценкам за сутки общее количество небесной влаги может составит от 9 до 14 миллиметров, а это около пятой части от месячной нормы. Согласно статистике наиболее сильные осадки в этот день фиксировались только в 1949 году (12,7 ммм) и 1955 году (8,2 мм).
«Таким образом, предстоящий снегопад для метеоистории 7 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года. Тем не менее, суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметров осадков», — сказал Тишковец.
Снегопад в Москве начнется в середине ночи, особенно сильным снег с метелями ожидается с 9 до 15 часов, тогда видимость ухудшится до 500−1000 метров, сообщил Тишковец.
«Небольшой снег в Москве начнется в середине ночи, но уже к утру зарядят настоящие снегопады, закружат метели. Особенно сильный снег крупными хлопьями будет валить в период с 09 до 15 часов, когда видимость ухудшится до 500−1000 метров. В этот период и произойдет существенный прирост снежного покрова — сугробы вырастут с 10 до 15−17 сантиметров, что соответствует показателям последней декады декабря», — рассказал Тишковец.
По его словам, в среднем такие большие сугробы в начале зимы вырастают не чаще 1 раза в 5 лет.
«На проводах и деревьях ожидается налипание снега. В связи со сложными метеоусловиями ухудшится дорожная ситуация, вероятны сбои в авиасообщении», — рассказал синоптик.
Он отметил, что осадки немного ослабеют лишь к вечеру и при околонулевой температуре постепенно перейдут в смешанное фазовое состояние в виде преобладания мокрого снега, иногда вперемешку с дождем.