В Арктике почти полностью растаял полуостров
Полуостров находился на охраняемой природной территории «Русская Арктика».
Полуостров находился на охраняемой природной территории «Русская Арктика».
В Национальном парке «Русская Арктика» растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева. Раньше он находился на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа, но в 2017 году откололся и образовал полуостров, сообщает руководство парка.
Исчезновение полуострова подтвердили новые съемки квадрокоптера. Теперь специалистам придется вносить изменения в карты местности с учетом новых данных.
Сейчас, когда он почти полностью растаял — посередине мыса образовался пролив шириной три километра. Все что от него осталось — это кусок ледника, который стоит на отмели.
Напомним, что Национальный парк «Русская Арктика» представляет собой самую северную и самую большую в стране особо охраняемую природную территорию. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.
Екатерина Гура