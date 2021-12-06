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15:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Арктике почти полностью растаял полуостров

Полуостров находился на охраняемой природной территории «Русская Арктика».

Источник: Reuters

В Национальном парке «Русская Арктика» растаял полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева. Раньше он находился на острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа, но в 2017 году откололся и образовал полуостров, сообщает руководство парка.

Исчезновение полуострова подтвердили новые съемки квадрокоптера. Теперь специалистам придется вносить изменения в карты местности с учетом новых данных.

Наблюдения также показали, что полуостров был не геологической породой, а огромным ледником.

Сейчас, когда он почти полностью растаял — посередине мыса образовался пролив шириной три километра. Все что от него осталось — это кусок ледника, который стоит на отмели.

Напомним, что Национальный парк «Русская Арктика» представляет собой самую северную и самую большую в стране особо охраняемую природную территорию. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

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Екатерина Гура

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