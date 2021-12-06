Фотограф из США сделал невероятно детальный снимок Солнца
Для этого ему понадобился специальный телескоп и 150 тысяч изображений.
Для этого ему понадобился специальный телескоп и 150 тысяч изображений.
Астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти, известный своими невероятно детальными космическими снимками, поделился новым фото. По словам фотографа, это «самый детальный и четкий снимок Солнца в истории», и, глядя на изображение, с этим трудно не согласиться.
На снимках можно рассмотреть звезду в мельчайших деталях, включая завитки вихрей и вспышек. Такое четкое изображение получилось благодаря наслаиванию фотографий — в одном изображении он объединил 150 тысяч отдельных снимков.
Кроме того, Маккарти рассказал, что для съемок Солнца использовал специальный модифицированный телескоп с двумя фильтрами, чтобы предотвратить возгорание и ослепление. В итоге получилось четкое изображение на 300 мегапикселей, что в 30 раз больше, чем стандартное 10-мегапиксельное изображение камеры.
Напомним, что это далеко не первый его опыт съемки Солнца. В феврале 2021 года Маккарти снял удивительный кадр с летящим на фоне Солнца самолетом. А недавно фотограф показал красочный снимок космических туманностей.
Екатерина Гура