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16:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из США сделал невероятно детальный снимок Солнца

Для этого ему понадобился специальный телескоп и 150 тысяч изображений.

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Астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти, известный своими невероятно детальными космическими снимками, поделился новым фото. По словам фотографа, это «самый детальный и четкий снимок Солнца в истории», и, глядя на изображение, с этим трудно не согласиться.

На снимках можно рассмотреть звезду в мельчайших деталях, включая завитки вихрей и вспышек. Такое четкое изображение получилось благодаря наслаиванию фотографий — в одном изображении он объединил 150 тысяч отдельных снимков.

Кроме того, Маккарти рассказал, что для съемок Солнца использовал специальный модифицированный телескоп с двумя фильтрами, чтобы предотвратить возгорание и ослепление. В итоге получилось четкое изображение на 300 мегапикселей, что в 30 раз больше, чем стандартное 10-мегапиксельное изображение камеры.

Напомним, что это далеко не первый его опыт съемки Солнца. В феврале 2021 года Маккарти снял удивительный кадр с летящим на фоне Солнца самолетом. А недавно фотограф показал красочный снимок космических туманностей.

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