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18:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Шторм в Британии превратил рождественскую ель в «Пизанскую башню»

Она опасно наклонилась, но не сломалась.

На страны Европы обрушился новый зимний шторм «Барра», который принес с собой сильные дожди, метель и ураганный ветер. Именно он чуть не уничтожил большую рождественскую ель возле главного собора в Манчестере.

Сильные порывы ветра сильно наклонили 6-метровое дерево, но не сломали его. В итоге ель стала похожа на Пизанскую башню, а некоторые пользователи Сети сравнили ее с высокой и крючковатой шляпой ведьмы или мага.

Сразу же после происшествия, ель загородили лентой в целях безопасности, а местные власти пообещали вернуть рождественское дерево в вертикальное положение. Правда, пока этого сделать так и не удалось — в регионе продолжается штормовой ветер.

Отметим, что на прошлой неделе шторм «Арвин» уронил большую рождественскую ель в Одлеме, графство Чешир, всего через несколько часов после того, как на ней официально зажгли огни.

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