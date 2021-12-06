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18:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Берег Таллинского залива покрылся ледяными шарами (фото)

Редкое природное явление.

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Опубликовано Aleksandr Abrosimov Photography. Воскресенье, 5 декабря 2021 г.

Причуды природы. Quirks of nature. Looduse veidrused. Kopli. Tallinn 05.12.2021. Замерший берег моря. Лед замерз в...

Опубликовано Aleksandr Abrosimov Photography. Воскресенье, 5 декабря 2021 г.

В начале декабря берег Таллинского залива оказался усыпан необычными ледяными шарами диаметром от 5 до 20 сантиметров. Эти шары, похожие на сказочные драконьи яйца, лежат на берегу и плавают в воде, создавая совершенно волшебный пейзаж.

Снимками и видео этого необычного природного явления на своей странице в Facebook поделился известный таллинский фотограф Александр Абросимов.

Подобные ледяные шары или ледяные яйца образуются при сочетании особенных очертаний береговой линии и температурно-ветрового режима. Тогда возле берега скапливается осколки льдин, которые впоследствии «шлифуются» волнами. В конце ноября подобное явление также могли наблюдать жители Канады.

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Опубликовано Aleksandr Abrosimov Photography. Воскресенье, 5 декабря 2021 г.

Екатерина Гура

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