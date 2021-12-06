Берег Таллинского залива покрылся ледяными шарами (фото)
Редкое природное явление.
Редкое природное явление.
В начале декабря берег Таллинского залива оказался усыпан необычными ледяными шарами диаметром от 5 до 20 сантиметров. Эти шары, похожие на сказочные драконьи яйца, лежат на берегу и плавают в воде, создавая совершенно волшебный пейзаж.
Снимками и видео этого необычного природного явления на своей странице в Facebook поделился известный таллинский фотограф Александр Абросимов.
Подобные ледяные шары или ледяные яйца образуются при сочетании особенных очертаний береговой линии и температурно-ветрового режима. Тогда возле берега скапливается осколки льдин, которые впоследствии «шлифуются» волнами. В конце ноября подобное явление также могли наблюдать жители Канады.
Екатерина Гура