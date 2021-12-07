Синоптики предупредили о погодной «лихорадке»
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жителей центра Европейской России ожидает «настоящая погодная лихорадка», предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жителей центра Европейской России ожидает «настоящая погодная лихорадка», предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в течение нескольких дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием, после чего вновь наступит потепление, при этом снег будет перемежаться с дождем.
Как рассказала Паршина в беседе с «Российской газетой», в Московской области 7 декабря прогнозируют сильные осадки, которые из-за потепления днем до плюс трех градусов будут преимущественно в виде мокрого снега. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в среду температура начнет снижаться.
Восьмого декабря сохранится слабый мороз, однако к вечеру столбик термометра опустится до минус девяти. При этом самым холодным днем недели станет 9 декабря: днем ожидается минус восемь — минус десять, ночью — до минус 13.
После этого вновь начнется потепление, а к выходным температура поднимется до плюс трех.
Как следует из прогноза Гидрометцентра, температура в декабре в России на большей части территории страны будет около средних многолетний значений.