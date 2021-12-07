Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что изменится в жизни россиян с 1 декабря Бесплатный социальный интернет, блокировка сайтов финансовых мошенников и другие новшества
Фоторепортажи
8Названы интересные факты о моржах, которые вы могли не знать
8Как выглядят самые впечатляющие рекорды ОАЭ
11:42 (мск), источник: © РИА Новости

Синоптики предупредили о погодной «лихорадке»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жителей центра Европейской России ожидает «настоящая погодная лихорадка», предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: © РИА Новости

По ее словам, в течение нескольких дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием, после чего вновь наступит потепление, при этом снег будет перемежаться с дождем.

Как рассказала Паршина в беседе с «Российской газетой», в Московской области 7 декабря прогнозируют сильные осадки, которые из-за потепления днем до плюс трех градусов будут преимущественно в виде мокрого снега. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в среду температура начнет снижаться.

Восьмого декабря сохранится слабый мороз, однако к вечеру столбик термометра опустится до минус девяти. При этом самым холодным днем недели станет 9 декабря: днем ожидается минус восемь — минус десять, ночью — до минус 13.

После этого вновь начнется потепление, а к выходным температура поднимется до плюс трех.

Как следует из прогноза Гидрометцентра, температура в декабре в России на большей части территории страны будет около средних многолетний значений.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
Умер музыкант группы 'Сплин'
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»