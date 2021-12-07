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12:34 (мск), источник: Газета.Ру

Глава Якутии позвал Ди Каприо на саммит о вечной мерзлоте

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в беседе с РИА «Новости» признался, что пригласил голливудского актера и природозащитника Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты.

Мероприятие пройдет в республике в 2023 году. Еще летом местная экоактивистка Роза Дьячковская утверждала, что переписывалась с Ди Каприо о лесных пожарах в Якутии, но после этого, уточняет Николаев, представители артиста не связывались с руководством республики. «просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами», в качестве доказательства она опубликована на своей странице в Instagram скриншоты переписки.

По словам главы Якутии, никаких предложений от Ди Каприо или его представителей в республику не поступало. «У нас в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете будет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить — и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты», — сказал глава региона, признав, что Ди Каприо неравнодушен к проблемам сохранения биоразнообразия на Земле и изменения климата.

В августе Леонардо Ди Каприо опубликовал кадры пожаров в Якутии у себя в Instagram.

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