Глава Якутии позвал Ди Каприо на саммит о вечной мерзлоте

Мероприятие пройдет в республике в 2023 году. Еще летом местная экоактивистка Роза Дьячковская утверждала, что переписывалась с Ди Каприо о лесных пожарах в Якутии, но после этого, уточняет Николаев, представители артиста не связывались с руководством республики. «просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами», в качестве доказательства она опубликована на своей странице в Instagram скриншоты переписки.
По словам главы Якутии, никаких предложений от Ди Каприо или его представителей в республику не поступало. «У нас в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете будет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить — и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты», — сказал глава региона, признав, что Ди Каприо неравнодушен к проблемам сохранения биоразнообразия на Земле и изменения климата.
В августе Леонардо Ди Каприо опубликовал кадры пожаров в Якутии у себя в Instagram.