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13:56 (мск), источник: Московский комсомолец

Из-за снегопада Москву парализовало восьмибалльными пробками: кадры заваленной столицы

Москва встречает сильнейший за последние 70 лет снежный циклон, по прогнозам синоптиков осадки продолжатся до вечера, выпадет минимум половина месячной нормы.

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На фотографиях видно, как коммунальные службы пытаются противостоять стихии, машины постепенно превращаются в сугробы, мамы с колясками с трудом передвигаются по заснеженным дорогам, однако велосипедисты не спешат заканчивать сезон.

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