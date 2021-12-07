Из-за снегопада Москву парализовало восьмибалльными пробками: кадры заваленной столицы
Москва встречает сильнейший за последние 70 лет снежный циклон, по прогнозам синоптиков осадки продолжатся до вечера, выпадет минимум половина месячной нормы.
Москва встречает сильнейший за последние 70 лет снежный циклон, по прогнозам синоптиков осадки продолжатся до вечера, выпадет минимум половина месячной нормы.
На фотографиях видно, как коммунальные службы пытаются противостоять стихии, машины постепенно превращаются в сугробы, мамы с колясками с трудом передвигаются по заснеженным дорогам, однако велосипедисты не спешат заканчивать сезон.