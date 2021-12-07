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17:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Красные вспышки появились в небе над Корсикой

Удивительное природное явление.

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Завораживающее природное явление в виде скопления красных вспышек можно было наблюдать 6 декабря в районе Корсики во Франции. Они появились в закатном небе сразу после грозы.

Такое необычное природное явление называется «спрайт». Это вид электрических разрядов холодной плазмы, которые появляются над грозовым облаком в мезосфере и термосфере на высоте от 50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров).

Ранее подобные вспышки красного цвета наблюдали над Монбланом.

Екатерина Гура

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