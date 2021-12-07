Красные вспышки появились в небе над Корсикой
Удивительное природное явление.
Удивительное природное явление.
Завораживающее природное явление в виде скопления красных вспышек можно было наблюдать 6 декабря в районе Корсики во Франции. Они появились в закатном небе сразу после грозы.
Такое необычное природное явление называется «спрайт». Это вид электрических разрядов холодной плазмы, которые появляются над грозовым облаком в мезосфере и термосфере на высоте от 50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров).
Ранее подобные вспышки красного цвета наблюдали над Монбланом.
Екатерина Гура