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12:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Засуха убивает все живое в восточной Африке

Почти 26 миллионов человек в районе Африканского Рога оказались на грани выживания из-за засухи, которая стала следствием непрерывных сезонов очень скудных дождей.

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Ожидается, что засушливая погода на севере Кении, в Сомали и на юге Эфиопии продержится до середины 2022 года.

Между тем, уже сейчас ситуация критическая — дикие животные умирают сотнями, а местные скотоводы сообщают, что потеряли почти 70% поголовья своего скота, который для большинства населения — основной источник заработка и пропитания.

ВНИМАНИЕ: видео содержит изображения мертвых животных, которые могут шокировать.

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