Синоптики предсказали аномальные холода в российских регионах
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал четырем российским регионам аномально холодную погоду до конца рабочей недели, сообщает ТАСС.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал четырем российским регионам аномально холодную погоду до конца рабочей недели, сообщает ТАСС.
По словам Вильфанда, холода ждут Архангельскую и Магаданскую области, Карелию и Чукотку. Температура там опустится ниже нормы на 7−11 градусов: в Архангельской области до 20−21 градусов мороза, в Карелии до 18−23 градусов мороза.
Синоптик добавил, что самые сильные отклонения температуры будут в Магаданской области и на Чукотке. Температура там опустится до минус 48−49 градусов.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде на ближайшие три дня в центральной части Европейской территории России: над страной пройдет балканский циклон, он принесет большое количество осадков и похолодание. Резюмируя, Леус отметил, что прогнозируемая погода отличается от климатической нормы.