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06:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Синоптики предсказали аномальные холода в российских регионах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал четырем российским регионам аномально холодную погоду до конца рабочей недели, сообщает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Вильфанда, холода ждут Архангельскую и Магаданскую области, Карелию и Чукотку. Температура там опустится ниже нормы на 7−11 градусов: в Архангельской области до 20−21 градусов мороза, в Карелии до 18−23 градусов мороза.

Синоптик добавил, что самые сильные отклонения температуры будут в Магаданской области и на Чукотке. Температура там опустится до минус 48−49 градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде на ближайшие три дня в центральной части Европейской территории России: над страной пройдет балканский циклон, он принесет большое количество осадков и похолодание. Резюмируя, Леус отметил, что прогнозируемая погода отличается от климатической нормы.

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