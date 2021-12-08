В небе над Сочи пролетел метеор
Летящий горящий шар попал на видео.
Летящий горящий шар попал на видео.
Вечером 7 декабря жители сразу нескольких поселков недалеко от Сочи могли наблюдать в небе яркий метеорит. В соцсетях появилось видео, на котором можно увидеть, как огромный горящий объект почти достигает земли, а затем, ярко вспыхнув, гаснет.
В комментариях местные жители также рассказали, что видели падающий огненный шар в районе поселка Лазаревское.
По словам ученых Южного Федерального института, то, что увидели жители Сочи в небе, было входящим в атмосферу болидом. Он сгорел, не достигнув земли.
Екатерина Гура