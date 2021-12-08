«Соединение» Луны и Венеры попало на фото
Скоро наша планета-соседка станет невидимой до января.
Скоро наша планета-соседка станет невидимой до января.
На этой неделе Луна и Венера оказались в ночном небе практически рядом, чем поспешили воспользоваться астрофотографы.
Ближайший планетарный сосед Земли в это время года светит особенно ярко. По данным NASA, в течение декабря Венера будет опускаться все ближе и ближе к горизонту, а к Новому году и вовсе станет невидимой.
Она снова появится в январе, но будет видна уже утром, а не вечером.
Анна Лысенко