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13:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали «однокрылую бабочку»

Яркая туманность словно парит в Млечном Пути.

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Источник: NOIRLab’s Communication, Education & Engagement team

Телескопу Gemini South в Чили удалось сфотографировать необычную структуру в Млечном Пути. Это инфракрасная туманность Хамелеон, по форме напоминающая однокрылую бабочку.

Живописная туманность находится в одной из ближайших областей звездообразования в нашей галактике. В ее центре — звезда малой массы, которая легче нашего Солнца. Хотя эта молодая холодная звезда скрыта от глаз, она испускает потоки быстро движущегося газа, которые проложили своеобразный «туннель» в межзвездном облаке. По нему проходит инфракрасный и видимый свет, излучаемый звездой.

Ярко-красный объект справа от центра изображения — это место, где часть быстро движущегося потока газа загорается после столкновения с медленно движущимся газом в туманности. Он известен как HH 909A.

Астрономы предположили, что темная полоса в центре инфракрасной туманности — это околозвездный диск, «резервуар» газа и пыли, вращающийся вокруг звезды.

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