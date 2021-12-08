В космосе сфотографировали «однокрылую бабочку»
Яркая туманность словно парит в Млечном Пути.
Яркая туманность словно парит в Млечном Пути.
Телескопу Gemini South в Чили удалось сфотографировать необычную структуру в Млечном Пути. Это инфракрасная туманность Хамелеон, по форме напоминающая однокрылую бабочку.
Живописная туманность находится в одной из ближайших областей звездообразования в нашей галактике. В ее центре — звезда малой массы, которая легче нашего Солнца. Хотя эта молодая холодная звезда скрыта от глаз, она испускает потоки быстро движущегося газа, которые проложили своеобразный «туннель» в межзвездном облаке. По нему проходит инфракрасный и видимый свет, излучаемый звездой.
Ярко-красный объект справа от центра изображения — это место, где часть быстро движущегося потока газа загорается после столкновения с медленно движущимся газом в туманности. Он известен как HH 909A.
Астрономы предположили, что темная полоса в центре инфракрасной туманности — это околозвездный диск, «резервуар» газа и пыли, вращающийся вокруг звезды.
Анна Лысенко