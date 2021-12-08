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15:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Гавайи обрушился мощный шторм

Сильные ливни, штормовой ветер и наводнения.

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В начале недели на Гавайи обрушился шторм с ураганным ветром и сильными осадками, вызвавшими наводнения и оползни. Из-за упавших деревьев было перекрыто движение транспорта и обесточено несколько населенных пунктов.

В понедельник, 6 декабря, губернатор Дэвид Игэ объявил чрезвычайное положение для всех островов штата. Он призвал местное население запастись всем необходимым и соблюдать осторожность. В свою очередь в режим повышенной готовности были приведены спасательные и специальные службы. Режим ЧП будет действовать на Гавайях вплоть до 10 декабря, однако при необходимости он может быть продлен.

По сообщению местных СМИ, пожарные Гонолулу спасли около 90 человек во время шторма, в том числе помогли пяти детям в возрасте 9 и 10 лет, которых течением унесло в реку. Они также спасли пожилую женщину, оказавшуюся в ловушке в собственном доме.

Сообщается, что пришедший в регион шторм — это локальное сезонное явление, но часто — неожиданное. По словам синоптиков, шторм продолжит бушевать на Гавайях еще несколько дней, но к концу недели окончательно переместится в море и восстановится ясная и сухая погода.

Пока опасность наводнений и оползней остается очень высокой для островов Кауаи и Оаху. Сейчас стихия больше всего угрожает западной части штата. В горных районах также выпало около 20 сантиметров снега.

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