Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Университет Гонконга опубликовал изображение «омикрона» Университет Гонконга опубликовал изображение штамма коронавируса «омикрон», сделанное с помощью электронного микроскопа
Фоторепортажи
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
17:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантская звезда в созвездии Южный Крест удивила ученых

Она очень молодая и очень массивная.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Во время загрузки произошла ошибка.

Созвездие Южный Крест в Южном полушарии считается одним из самых известных. Оно играет важную роль в мифологии разных народов, издавна изучается астрономами и даже присутствует на флагах Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и других стран.

Последнее открытие астрономов из Австралии и США показало, что Южный Крест может «похвастаться» не только этим. Исследователи с удивлением обнаружили, что звезда Бекрукс в этом созвездии не только очень массивная, но и очень молодая.

Оказалось, что Бекрукс в 14,5 раза массивнее Солнца, а появился он всего 11 миллионов лет назад. Для сравнения, нашему Солнцу около 4,5 миллиарда лет.

Ярко-синий гигант — вторая по яркости звезда созвездия Южный Крест (после Альфы Южного Креста) и девятнадцатая по яркости звезда в ночном небе. Она находится на расстоянии 280 световых лет от Солнца.

Необычный возраст Бекрукса был установлен с помощью принципиально нового подхода. Ученые объединили астросейсмологию (изучение внутренней структуры пульсирующих звёзд), с поляриметрией (измерение степени поляризации и ориентации света).

То, что поляриметрия может быть использована для измерения недр массивных звезд, было предсказано еще в 1970-х, но до сих пор успешно применить этот метод не удавалось.

Успех этого исследования означает, что теперь ученые по-новому взглянут на структуру и эволюцию самых ярких и массивных звезд в космосе.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»