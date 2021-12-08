Гигантская звезда в созвездии Южный Крест удивила ученых
Она очень молодая и очень массивная.
Она очень молодая и очень массивная.
Созвездие Южный Крест в Южном полушарии считается одним из самых известных. Оно играет важную роль в мифологии разных народов, издавна изучается астрономами и даже присутствует на флагах Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и других стран.
Последнее открытие астрономов из Австралии и США показало, что Южный Крест может «похвастаться» не только этим. Исследователи с удивлением обнаружили, что звезда Бекрукс в этом созвездии не только очень массивная, но и очень молодая.
Оказалось, что Бекрукс в 14,5 раза массивнее Солнца, а появился он всего 11 миллионов лет назад. Для сравнения, нашему Солнцу около 4,5 миллиарда лет.
Ярко-синий гигант — вторая по яркости звезда созвездия Южный Крест (после Альфы Южного Креста) и девятнадцатая по яркости звезда в ночном небе. Она находится на расстоянии 280 световых лет от Солнца.
Необычный возраст Бекрукса был установлен с помощью принципиально нового подхода. Ученые объединили астросейсмологию (изучение внутренней структуры пульсирующих звёзд), с поляриметрией (измерение степени поляризации и ориентации света).
То, что поляриметрия может быть использована для измерения недр массивных звезд, было предсказано еще в 1970-х, но до сих пор успешно применить этот метод не удавалось.
Успех этого исследования означает, что теперь ученые по-новому взглянут на структуру и эволюцию самых ярких и массивных звезд в космосе.
Анна Лысенко