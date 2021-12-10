Астероид на 4,7 миллиарда долларов пролетит мимо Земли

В субботу, 11 декабря, мимо Земли пролетит астероид, который мог бы принести владельцу почти 5 миллиардов долларов, если бы его можно было заполучить.
(4660) Нерей диаметром в треть километра состоит из никеля, железа и кобальта. Последний элемент используют для изготовления сверхпрочных сплавов и легирования стали. Никель также используют для изготовления стали, сверхпрочных сплавов, аккумуляторов, а также для суперсплавов — жаропрочных материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности. Примерную оценку стоимости астероидов указывает база данных Asterank.
(4660) Нерей был открыт в 1982 году и назван в честь древнегреческого бога водяной стихии и моря. Астероид в перигелии сближается с орбитой Земли на минимальное расстояние около 496 тысяч километров (для сравнения, Луна находится от Земли на расстоянии около 363 тысяч километров), в афелии проникая за орбиту Марса. Один оборот вокруг Солнца он делает за 1,82 года.
По данным NASA, в субботу астероид приблизится к Земле на 3,9 млн км. Ближе он подойдет к нашей планете только в 2060 году.